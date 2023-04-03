Галтье: «Не собираюсь уходить из «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался после домашнего поражения от «Лиона» (0:1).

Специалист стал ещё ближе к вероятной отставке после очередной осечки в Лиге 1.

«Титул чемпиона Лиги 1 – это не что-то само собой разумеющееся, нам придётся потрудиться, чтобы его завоевать. Нам нужен другой настрой, игрокам следует лучше проявлять себя индивидуально, особенно когда ситуация на поле складывается не в нашу пользу. Конечно, восемь поражений с начала года – это очень много для «ПСЖ».

Я ухожу в отставку? Нет, я буду бороться до конца. Хочу завоевать чемпионский титул с командой», – поведал в интервью Prime Video Sport France Галтье.