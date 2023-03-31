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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье рассказал, что думает о возможном уходе Месси из «ПСЖ»

31 Марта 2023 • 20:59 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
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02.04 21:45

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси.

Контракт 35-летнего футболиста с парижским клубом истекает в июне, и в настоящий момент стороны, если верить сведениям СМИ, не близки к продлению договора. Скорое возвращение аргентинца в «Барселону» считается вполне реальным сценарием.

«Между Месси и «ПСЖ» ведутся переговоры. Мы работаем над воплощением наших планов на следующий сезон, у нас есть понимание того, в чём мы хотим стать лучше. Будущее Месси – это дело клуба и самого игрока. Сейчас я не могу сказать, какое решение будет принято. Я сосредоточен на оставшихся матчах и борьбе за титул», – цитирует журналист Альфредо Педулла рулевого «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье
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ПСЖ ЛИОН
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