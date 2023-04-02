«Лион» не забил пенальти, но всё равно обыграл в гостях «ПСЖ»

«Лион» преподнес сенсацию, обыграв «ПСЖ». В первом тайме «ткачи» не забили пенальти, но после перерыва всё равно сумели поразить цели. Парижане же в атаке так ничего придумать и не смогли.

В 29-м туре французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Лион». Парижане лидируют в чемпионате и в случае победы могли воспользоваться осечкой «Марселя» и увеличить отрыв от «провансальцев» и «Ланса» до 9 баллов. «Лион» же занимал десятое место и в общем-то в этом сезоне уже не претендовал на места в еврокубках.

Парижане могли быстро открыть счёт. Битшиабу сделал передачу в левую зону штрафной на Мбаппе, который прострелил на дальний угол вратарской, откуда Витинья с близкого расстояния пробил выше. Чуть позже Мбаппе на левом фланге сыграл в стеночку с Месси, но после обратной передачи с угла вратарской пробил мимо дальней «шестёрки». Вскоре «ткачи» ответили. После ошибки Данилу Перейры лионцы быстро довели мяч до штрафной, и Тьяго Мендес бил из левой зоны, но футбольный снаряд прошёл с внешней стороны от дальней штанги.

В середине тайма к трудностям «Лиона» добавилась травма Сарра. Нападающий не смог продолжить игру после противоборства с Битшиабу. При этом «ткачи» сумели отодвинуть игру от своих ворот. Команды обменивались подходами, но до опасных моментов дело не доходило.

За десять минут до перерыва лионцы неожиданно заработали пенальти. Доннарумма в своей штрафной сбил Ляказетта, за что был наказан жёлтой карточкой. Сам экс-форвард лондонского «Арсенала» подошёл к одиннадцатиметровой отметке, но угодил в штангу. Через пару минут команды едва не подрались на поле, когда у Саншеша возникли претензии к Кумбеди. В итоге зачинщики просто получили по жёлтой карточке, и вскоре арбитр отправил команды на перерыв.

Второй тайм начался также в неспешном режиме. «Лион» старался играть аккуратно, не предоставляя сопернику свободных зон. При этом сами «ткачи» сумели в этом режиме забить сами. Кумбеди оказался с мячом справа в штрафной и прострелил на левый угол вратарской, откуда Баркола в противоход Доннарумме отправил мяч в сетку.

«ПСЖ» пытался прибавить, но особой активности сразу после пропущенного мяча не было. Вскоре Маркиньос пробил головой после навеса Месси, но это было не слишком опасно. Более того, «Лион» вскоре мог удвоить результат. Баркола с левого полуфланга сместился в центр и пробил низом, но Доннарумма в этот раз сумел спасти ворота. Тут же итальянский голкипер уже вытащил мяч из нижнего угла после удара с близкого расстояния.

Все попытки «ПСЖ» в ответ были какие-то неакцентированные, даже удары Месси были неточными и неопасными. «Лион» же просто оборонялся чуть ли не всем составом, предпринимая все усилия, чтобы не дать сопернику сравнять счёт. За десть минут до конца матча парижане всё же получили шанс забить. Хакими справа сместился в центр и нанёс обводящий удар, но чуть в дальний угол не попал.

«Лион» в концовке не мог даже толком зацепиться за мяч, а скорее просто отбивался. «ПСЖ» же в свою очередь никак не мог ничего придумать. В компенсированное время ничью парижанам мог спасти Гарби, но его удар с линии штрафной пришёлся в руки Лопешу. В итоге «Лион» сумел удержать победный счёт.

В следующем туре «ПСЖ» отправится в гости к «Ницце». «Лион» также отправится на выезд к «Нанту».

Реклама