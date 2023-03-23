Эмилиано Мартинес: Мбаппе и Неймар учатся у Месси

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался об аргентинском нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Месси — лучший в истории футбола. Все игроки «ПСЖ» учатся у него, даже Килиан Мбаппе и Неймар», — заявил вратарь сборной Аргентины порталу Goal.

В сезоне-2022/23 на счету 35-летнего Месси 18 голов и 17 результативных передач в 32 матчах за французский клуб. Трудовой договор футболиста с командой рассчитан до предстоящего лета.

После 28 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в своей копилке 66 набранных очков. В предстоящем поединке парижане встретятся с «Лионом» (2 марта).