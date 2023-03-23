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Чемпионат Франции. Лига 1

Эмилиано Мартинес: Мбаппе и Неймар учатся у Месси

23 Марта 2023 • 20:39 Комментировать
ПСЖ
...
Лион
02.04 21:45

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался об аргентинском нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Месси — лучший в истории футбола. Все игроки «ПСЖ» учатся у него, даже Килиан Мбаппе и Неймар», — заявил вратарь сборной Аргентины порталу Goal.

В сезоне-2022/23 на счету 35-летнего Месси 18 голов и 17 результативных передач в 32 матчах за французский клуб. Трудовой договор футболиста с командой рассчитан до предстоящего лета.

После 28 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в своей копилке 66 набранных очков. В предстоящем поединке парижане встретятся с «Лионом» (2 марта).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Эмилиано Мартинес Килиан Мбаппе Астон Вилла
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ПСЖ ЛИОН
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