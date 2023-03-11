Ляказетт установил рекорд результативности в «Лионе»

Французский форвард «Лиона» Александр Ляказетт установил клубный рекорд результативности.

Напомним, что во вчерашнем матче Лиги 1 против «Лилля» француз оформил дубль. Таким образом, он стал первым игроком «ткачей» в истории, который в пяти разных сезонах забивал минимум 20 голов за свой клуб.

В текущем сезоне у 31-летнего Ляказетта 16 голов в чемпионате Франции и четыре гола в Кубке Франции. Игрок перебрался в «Лион» из лондонского «Арсенала» прошлым летом. До 2017 года Ляказетт также выступал за этот французский клуб.

В бомбардирской гонке Лиги 1 Ляказетт делит третье-четвёртое места с Виссамом Бен-Йеддером из «Монако» - у обоих по 16 голов.