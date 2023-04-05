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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски: «Был удивлён увольнением Нагельсманна»

05 Апреля 2023 • 10:49 Комментировать
Барселона
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Реал Мадрид
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Через 9 ч. 48 мин.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился комментариями по поводу увольнения Юлиана Нагельсманна из мюнхенской «Баварии». Напомним, поляк в прошлом сезоне выступал под руководством этого тренера за «красную машину».

«Был удивлён увольнением Нагельсманна, для меня это стало большим сюрпризом. В Лиге чемпионов дела у «Баварии» шли очень хорошо. В чемпионате команда играла не так, как хотела бы, но титул всё равно был возможен», – заявил Левандовски в интервью журналисту Тоби Альтшуллю.

Ранее ходили слухи о том, что у Нагельсманна и Левандовски был конфликт в прошлом сезоне, из-за чего Роберт якобы решил покинуть «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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