Левандовски: «Был удивлён увольнением Нагельсманна»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился комментариями по поводу увольнения Юлиана Нагельсманна из мюнхенской «Баварии». Напомним, поляк в прошлом сезоне выступал под руководством этого тренера за «красную машину».

«Был удивлён увольнением Нагельсманна, для меня это стало большим сюрпризом. В Лиге чемпионов дела у «Баварии» шли очень хорошо. В чемпионате команда играла не так, как хотела бы, но титул всё равно был возможен», – заявил Левандовски в интервью журналисту Тоби Альтшуллю.

Ранее ходили слухи о том, что у Нагельсманна и Левандовски был конфликт в прошлом сезоне, из-за чего Роберт якобы решил покинуть «Баварию».