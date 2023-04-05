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Левандовски: «Когда играл за «Боруссию» Дортмунд, хотел перейти в «Манчестер Юнайтед»

05 Апреля 2023 • 14:33 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
1 1.72 X 3.95 2 4.80
Через 6 ч. 50 мин.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что в своё время мог оказаться в «Манчестер Юнайтед». Это было в период, когда форвард выступал за дортмундскую «Боруссию».

«Когда играл за «Боруссию» Дортмунд, хотел перейти в «Манчестер Юнайтед», но руководство сказало мне: «Нет, Роберт. Ты не можешь уйти, мы в тебе нуждаемся», – цитирует поляка Utd Plug.

Напомним, в конечном итоге Левандовски летом 2015 года перебрался из дортмундской «Боруссии» в мюнхенскую «Баварию» на правах свободного агент. Впоследствии нападающий стал вторым лучшим бомбардиром в истории «красной машины».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски
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