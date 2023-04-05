Левандовски: «Когда играл за «Боруссию» Дортмунд, хотел перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что в своё время мог оказаться в «Манчестер Юнайтед». Это было в период, когда форвард выступал за дортмундскую «Боруссию».

«Когда играл за «Боруссию» Дортмунд, хотел перейти в «Манчестер Юнайтед», но руководство сказало мне: «Нет, Роберт. Ты не можешь уйти, мы в тебе нуждаемся», – цитирует поляка Utd Plug.

Напомним, в конечном итоге Левандовски летом 2015 года перебрался из дортмундской «Боруссии» в мюнхенскую «Баварию» на правах свободного агент. Впоследствии нападающий стал вторым лучшим бомбардиром в истории «красной машины».