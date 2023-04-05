Три клуба нацелились на форварда «Реала» Мариано Диаса

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас сменит клуб после завершения текущего сезона.

29-летний футболист вряд ли получит новый контракт от «королевского клуба», а агент игрока уже сообщал об имеющемуся к нему интересу из различных чемпионатов. По сведениям издания Fichajes, в настоящий момент на форварда претендуют английские «Вест Хэм» и «Лидс», а также французская «Ницца».

Мариано Диас провёл всего восемь матчей за «Реал» во всех турнирах текущего сезона, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро.