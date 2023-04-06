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Кубок Испании

Хави прокомментировал поражение 0:4 от «Реала»

06 Апреля 2023 • 00:26 Комментировать
Барселона
0:4
Реал Мадрид
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями после сокрушительного поражения в «эль класико».

Каталонский коллектив уступил в ответном полуфинале Кубка Испании на «Камп Ноу» со счётом 0:4 (общий исход противостояния – 1:4).

«Очень тяжёлое и болезненное поражение. Нам предстоит сплотиться и прийти в себя после случившегося. По игре всё было не так плохо, как по счёту, но второй тайм сложился крайне неудачно.

Мы были очень хороши в первом тайме, а пропущенный сразу после перерыва гол «убил» нас. Я горжусь тем, как мы выступили в первом тайме и в первом матче. Я с самого начала говорил, что «Реал» – фаворит противостояния», – сказал Хави в послематчевом интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес
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