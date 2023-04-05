Кроос вряд ли выйдет в основе в матче против «Барселоны»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос одержим победой в Кубке Испании. По информации от издания Marca, немецкий хавбек отчаянно хочет выиграть единственный трофей, который ранее ещё не завоевывал в составе «королевского клуба».

Напомним, сегодня «Реалу» предстоит сыграть с каталонской «Барселоной» в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Первый поединок команда Карло Анчелотти проиграла у себя дома со счётом 0:1.

У Крооса в конце сезона заканчивается контракт с «Реалом». Это может быть последняя попытка Тони завоевать Кубок Испании, так как игрок может завершить профессиональную карьеру летом.