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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос вряд ли выйдет в основе в матче против «Барселоны»

05 Апреля 2023 • 11:37 Комментировать
Барселона
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Реал Мадрид
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Через 9 ч. 47 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос одержим победой в Кубке Испании. По информации от издания Marca, немецкий хавбек отчаянно хочет выиграть единственный трофей, который ранее ещё не завоевывал в составе «королевского клуба».

Напомним, сегодня «Реалу» предстоит сыграть с каталонской «Барселоной» в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Первый поединок команда Карло Анчелотти проиграла у себя дома со счётом 0:1.

У Крооса в конце сезона заканчивается контракт с «Реалом». Это может быть последняя попытка Тони завоевать Кубок Испании, так как игрок может завершить профессиональную карьеру летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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