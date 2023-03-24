Защитник «Барселоны» Кристенсен пропустит матч с «Реалом»

Защитник «Барселоны» и сборной Дании Андреас Кристенсен получил травму.

26-летний датчанин травмировался в матче со сборной Финляндии (3:1) в рамках первого тура отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. По информации издания As, у Кристенсена разрыв левой икроножной мышцы. Ориентировочно игрок вернется на поле через 3-4 недели.

Таким образом, защитник пропустит предстоящую битву «Барселоны» против мадридского «Реала», которая состоится 5 апреля. Ответная полуфинальная игра пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 22:00 по мск. Напомним, в первом поединке сильнее оказались «сине-гранатовые», одержав победу со счетом 1:0.