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Защитник «Барселоны» Кристенсен пропустит матч с «Реалом»

24 Марта 2023 • 08:25 Комментировать
Барселона
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Реал Мадрид
05.04 22:00

Защитник «Барселоны» и сборной Дании Андреас Кристенсен получил травму.

26-летний датчанин травмировался в матче со сборной Финляндии (3:1) в рамках первого тура отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. По информации издания As, у Кристенсена разрыв левой икроножной мышцы. Ориентировочно игрок вернется на поле через 3-4 недели.

Таким образом, защитник пропустит предстоящую битву «Барселоны» против мадридского «Реала», которая состоится 5 апреля. Ответная полуфинальная игра пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 22:00 по мск. Напомним, в первом поединке сильнее оказались «сине-гранатовые», одержав победу со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Сборная Дании Андреас Кристенсен
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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