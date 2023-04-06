Месси посмотрел «эль класико»

В среду вечером в Кубке Испании «Барселона» принимала «Реал». Лионель Месси смотрел «эль класико» по телевизору, о чём рассказывает La Vanguardia. По данным источника, 35-летний аргентинец слышал, как фанаты на «Камп Ноу» скандировали его фамилию.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до завершения нынешнего сезона. Поговаривают, что летом звёздный аргентинский нападающий может вернуться в «Барселону».

Напомним, что «Барселона» проиграла дома «Реалу» со счётом 0:4. Каталонцы не смогли пробиться в финал Кубка Испании.

Кричалки фанатов «Барселоны» о Месси были «заказухой»