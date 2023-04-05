Бензема поучаствовал в семи голах в последних шести матчах против «Барселоны»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема успешно проявляет себя в последних «эль класико».

«Сливочные» повели со счётом 3:0 к 57-й минуте ответного матча полуфинала Кубка Испании, который проходит на «Камп Ноу» (первая встреча завершилась победой «Барселоны» – 1:0). Бензема поучаствовал во всех трёх голах своей команды, сначала оформив голевую передачу на Винисиуса, а затем дважды отличившись самостоятельно. Согласно данным Opta, в активе француза теперь впечатляющие семь результативных действий в последних шести поединках против «Барселоны» (пять голов и два ассиста).

Текстовая трансляция встречи представлена на сайте LiveResult.