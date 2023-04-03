Чеферин: «Дело Негрейры – одно из самых серьёзных, что я видел в футболе»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал обвинения в адрес каталонской «Барселоны» по делу Негрейры. Напомним, «сине-гранатовых» обвиняют в том, что их руководство с 2001 по 2018 год перечислило вице-президенту судейского комитета Испании 7,3 миллиона евро.

«Дело Негрейры является очень серьёзным. Ничего более серьёзного в футболе я ещё не видел», – цитирует Чеферина Barca Universal.

Ранее сообщалось, что УЕФА может наказать «Барселону» исключением из следующего розыгрыша Лиги чемпионов. В клубе пока отрицают свою причастность к даче взяток и настаивают на том, что у обвинения нет серьёзных доказательств.