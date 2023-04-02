Анчелотти рассказал о настрое «Реала» перед кубковым матчем с «Барселоной»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящей встрече с «Барселоной» в полуфинале Кубка Испании.

«Сине-гранатовые» одержали минимальную победу в первом матче, который прошёл на «Сантьяго Бернабеу». 5 апреля «сливочные» попробуют отыграть отставание в ответной битве на «Камп Ноу».

«Верим ли мы в успех и выход в финал? Мы готовы к матчу на все 100%, – рассказывает Анчелотти после сокрушительной победы в поединке Ла Лиги против «Вальядолида» (6:0). – Сейчас мы сосредоточены только на одном – на победе в предстоящем «эль класико», – цитирует издание Goal итальянского специалиста.