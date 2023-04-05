«Реал» лидирует в борьбе за Беллингема

Мадридский «Реал» лидирует в борьбе за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от немецкого издания Bild, именно «королевский клуб» имеет наилучшие шансы на приобретение 19-летнего полузащитника.

Англичанин также может перебраться в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити», но если верить источнику, эти клубы пока проигрывают гонку мадридскому «Реалу». Сумма трансфера ранее оценивалась в 140-150 миллионов евро.

Беллингем в этом сезоне забил 4 гола и отдал 4 результативных паса в немецкой Бундеслиге. Эта кампания стала третьей для англичанина в составе дортмундской «Боруссии» после перехода из Бирмингема.