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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» лидирует в борьбе за Беллингема

05 Апреля 2023 • 15:29 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
1 2.40 X 3.55 2 3.00
Через 5 ч. 15 мин.

Мадридский «Реал» лидирует в борьбе за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от немецкого издания Bild, именно «королевский клуб» имеет наилучшие шансы на приобретение 19-летнего полузащитника.

Англичанин также может перебраться в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити», но если верить источнику, эти клубы пока проигрывают гонку мадридскому «Реалу». Сумма трансфера ранее оценивалась в 140-150 миллионов евро.

Беллингем в этом сезоне забил 4 гола и отдал 4 результативных паса в немецкой Бундеслиге. Эта кампания стала третьей для англичанина в составе дортмундской «Боруссии» после перехода из Бирмингема.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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