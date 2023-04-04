Асенсио никогда не рассматривал вариант с переходом в «Барселону»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио никогда не рассматривал вариант с переходом в каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Мигеля Анхеля Диаса, хавбек «королевского клуба» до сих пор не намерен присоединяться к «сине-гранатовым» на правах свободного агента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Барселона» летом будет рассматривать вариант с подписанием Асенсио на бесплатной основе, так как у игрока заканчивается контракт с «Реалом». Тем не менее, сам игрок в переходе не заинтересован, что дал понять во время празднования отменённого гола в последнем «эль-класико».