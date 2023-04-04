Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио никогда не рассматривал вариант с переходом в «Барселону»

04 Апреля 2023 • 09:40 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
1 2.30 X 3.50 2 3.05
05.04 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио никогда не рассматривал вариант с переходом в каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Мигеля Анхеля Диаса, хавбек «королевского клуба» до сих пор не намерен присоединяться к «сине-гранатовым» на правах свободного агента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Барселона» летом будет рассматривать вариант с подписанием Асенсио на бесплатной основе, так как у игрока заканчивается контракт с «Реалом». Тем не менее, сам игрок в переходе не заинтересован, что дал понять во время празднования отменённого гола в последнем «эль-класико».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Марко Асенсио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
10:17 · Испания. Ла Лига
Симеоне, скорее всего, покинет «Атлетико» летом
10:09 · Италия. Серия А
Симеоне может перейти в испанский клуб
09:57 · Германия. Бундеслига
Камада может перейти в «Барселону» или «Атлетико»
09:46 · Германия. Бундеслига
Мориба покинет «РБ Лейпциг» летом
09:40 · Испания. Ла Лига
Асенсио никогда не рассматривал вариант с переходом в «Барселону»
09:37 · Италия. Серия А
Амрабат мечтает о трансфере в «Барселону»
00:05 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» ушла от поражения в матче «Райо Вальекано»
03 Апреля
22:38 · Испания. Ла Лига
Звезда «Райо» проводит свой сотый матч в Ла Лиге
15:46 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» тоже уволил тренера официально
14:32 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» уволил тренера после 0:6 от «Реала» официально
13:59 · Испания. Ла Лига
Ферлан Менди пропустит 6 недель из-за травмы 2
13:47 · Испания. Ла Лига
Фати всё ещё может покинуть «Барселону»
13:12 · Испания. Ла Лига
Чеферин: «Дело Негрейры – одно из самых серьёзных, что я видел в футболе»
13:04 · Испания. Ла Лига
Азар вчера впервые вышел на поле в Ла Лиге с начала сентября
12:57 · Англия. Премьер-лига
Рафинья может сменить «Барселону» на топ-клуб АПЛ 1
Все новости
Рекомендуем