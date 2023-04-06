Бензема – первый за 28 лет игрок «Реала», оформивший хет-трик в матче с «Барселоной»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема трижды отправил мяч в сетку ворот «Барселоны» на «Камп Ноу».

Коллектив Карло Анчелотти добился крупной победы (4:0) в ответном матче полуфинала Кубка Испании, завоевав путёвку в финал. Как отмечает The Athletic, сегодняшний хет-трик Бензема – первый для игроков «Реала» в матчах с «Барселоной» с далекого 1995 года, когда данное достижение покорилось Ивану Саморано.

В активе Карима Бензема 16 голов в «эль класико» за карьеру – четвёртый показатель в истории после Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Альфредо ди Стефано.

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Осасуны».