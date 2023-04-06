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Анчелотти ответил на вопрос о ещё одном «Золотом мяче» Бензема

06 Апреля 2023 • 01:31 Комментировать
Барселона
0:4
Реал Мадрид
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Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает об игре Карима Бензема.

35-летний француз оформил хет-трик в матче против «Барселоны» на «Камп Ноу», который завершился победой «Реала» со счётом 4:0.

«Бензема вернулся, он вернулся. Ещё один «Золотой мяч»? Почему бы нет?» – заявил итальянский тренер после победы и выхода «сливочных» в финал Кубка Испании.

В активе Карима Бензема 25 забитых мячей и шесть результативных передач в 31 поединке за мадридцев во всех турнирах текущего сезона. Напомним, что именно форвард «Реала» является действующим обладателем «Золотого мяча».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти Карим Бензема Золотой Мяч
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