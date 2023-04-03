Фати всё ещё может покинуть «Барселону»

Каталонская «Барселона» в данный момент задумывается о продаже одного из трёх футболистов атаки. По информации от издания Relevo, «сине-гранатовые» рассматривают потенциальную продажу трёх вингеров – Рафиньи Диаса, Феррана Торреса и Ансу Фати.

Если верить источнику, руководство пока склоняется к тому, чтобы оставить первых двух в команде. Фати, в свою очередь, может уйти, хотя сам хочет остаться в команде Хави Эрнандеса.

Напомним, за Рафинью и Торреса «Барселона» с января по июль 2022 года суммарно заплатила свыше 100 миллионов евро.

Фати на выходных забил свой четвёртый гол в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Его услугами ранее интересовался «Манчестер Юнайтед».