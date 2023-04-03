Себальос отказался от предложения «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос отказался переходить в стан прямых конкурентов «королевского клуба». По информации от журналиста Марио Кортеханы, испанский хавбек отклонил предложение мадридского «Атлетико» о переходе на правах свободного агента ближайшим летом.

Футболист «Реала» по-прежнему хочет остаться в команде и ждёт предложений от руководства по поводу продления истекающего контракта. Дани допускает уход из стана «сливочных», но не хотел бы переходить в «Атлетико». Более приоритетным вариантом для полузащитника является его бывший клуб в лице «Бетиса».