«Барселона» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В полуфинале Кубка Испании по футболу «Барселона» играет против «Реала».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Барселона - Реал Мадрид
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Протокол игры
Тер Штеген Марк-Андре•Араухо Рональд•Кунде Жюль•Алонсо Маркос•Бальде Алехандро•Кесси Франк•Бускетс Серхио•Роберто Серхи• 10'Рафинья Диас•Левандовски Роберт•Гави 26'
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль•Милитао Эдер•Алаба Давид•Камавинга Эдуардо•Вальверде Федерико•Кроос Тони•Модрич Лука•Родриго•Бензема Карим•Винисиус Жуниор 26'
05 апреля. Стадион "Камп Ноу Спотифай".
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