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Кубок Испании

«Барселона» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

05 Апреля 2023 • 21:30 Комментировать (2)
Барселона
0:0
Реал Мадрид
1 2.50 X 3.25 2 3.15
1-й тайм

В полуфинале Кубка Испании по футболу «Барселона» играет против «Реала».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Барселона0:0Реал Мадрид
Тер Штеген Марк-АндреАраухо РональдКунде ЖюльАлонсо МаркосБальде АлехандроКесси ФранкБускетс СерхиоРоберто Серхи  10'Рафинья ДиасЛевандовски РобертГави  26'
Запасные: Касадо МаркФати АнсуПедрола ЭстанисПенья ИньякиГарсия ЭрикАльба ЖордиAleix GarridoТоррес ФерранТорре ПаблоТенас Арнау
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао ЭдерАлаба ДавидКамавинга ЭдуардоВальверде ФедерикоКроос ТониМодрич ЛукаРодригоБензема КаримВинисиус Жуниор  26'
Запасные: Рюдигер АнтониоНачо ФернандесОдриосола АльвароВаскес ЛукасСебальос ДаниДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо ХесусТчуамени ОрельенАсенсио Марко
05 апреля. Стадион "Камп Ноу Спотифай".
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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (2)
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NOBODY
05 Апреля 2023 в 22:21
Гави походу гавнюк аля бускетс
Sergey999
05 Апреля 2023 в 22:16
Ну так то пока у Реала перспектива мрачноватая на данный момент. Опять бестолковая игра.
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Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
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0
2.42 3.40 3.00
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Сегодня, 05 Апреля
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