«Реал» нацелился на защитника «Спортинга»

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с приобретением центрального защитника лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна.

Инасиу является трансферной целью многих топ-клубов, включая «Манчестер Юнайтед». 21-летний защитник проводит свой третий полноценный сезон в чемпионате Португалии под руководством Рубена Аморима и за этот срок успел произвести хорошее впечатление.

В нынешнем сезоне Гонсалу отметился тремя голевыми передачами в чемпионате Португалии. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.