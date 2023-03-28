Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» нацелился на защитника «Спортинга»

28 Марта 2023 • 09:56 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
05.04 22:00

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с приобретением центрального защитника лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна.

Инасиу является трансферной целью многих топ-клубов, включая «Манчестер Юнайтед». 21-летний защитник проводит свой третий полноценный сезон в чемпионате Португалии под руководством Рубена Аморима и за этот срок успел произвести хорошее впечатление.

В нынешнем сезоне Гонсалу отметился тремя голевыми передачами в чемпионате Португалии. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Спортинг Лиссабон Гонсалу Инасиу трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
11:31 · Англия. Премьер-лига
Куртуа: «Мне посчастливилось поиграть за «Атлетико» и «Челси», но «Реал» – лучший клуб в мире»
11:26 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «Перес хочет, чтобы мы всегда побеждали»
11:20 · Испания. Ла Лига
Куман подтвердил, что Депай получил травму в матче с Гибралтаром
10:27 · Испания. Ла Лига
У Себальоса много вариантов для продолжения карьеры, но игрок ждёт предложений от «Реала»
10:02 · Испания. Ла Лига
Тренерский штаб «Барселоны» не исключает, что де Йонг сыграет против «Реала»
09:56 · Испания. Ла Лига
«Реал» нацелился на защитника «Спортинга»
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» всерьёз рассматривает вариант с возвращением Обамеянга
09:46 · Италия. Серия А
«Барселона» уверена, что сможет продать Юмтити летом
08:48 · Испания. Ла Лига
«Реал» рискует потерять важнейшего игрока
07:44 · Испания. Ла Лига
Неманья Гудель поблагодарил врачей за спасение своего брата
00:20 · Испания. Ла Лига
«Реал» занялся изучением кандидатуры Нагельсманна
27 Марта
23:09 · Испания. Ла Лига
Окружение Месси не стало опровергать информацию о предстоящих переговорах с «Барселоной» слухи
21:47 · Италия. Серия А
Браим Диас хочет остаться в «Милане»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не планирует продавать Фати, но может передумать при определённых условиях
21:07 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» заявил, что им интересовалась «Барселона»
Все новости
Рекомендуем