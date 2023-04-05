Левандовски: «В «Баварии» я находился на пике формы, когда тренером был Флик»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, когда находился на пике своей формы. Поляк назвал сезон 2019/20, когда выступал в «Баварии» под руководством Ханса-Дитера Флика.

«В «Баварии» я находился на пике формы, когда тренером был Флик. Мы выиграли всё, я осуществил свою мечту и выиграл Лигу чемпионов. Мы просто уверенно шагали вперёд, несмотря на то, какая команда нам противостояла. Это было отличное время», – сказал Левандовски в интервью журналисту Тоби Альшуллю.

Напомним, Левандовски был главным претендентом на «Золотой мяч» в 2020 году, но награду не стали вручать из-за коронавируса.