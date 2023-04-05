Туре: «Я бы с удовольствием поработал в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре признался, что хотел бы однажды поработать тренером в испанском клубе.

«Я бы с удовольствием поработал, но сейчас немного рано. Я буду стремиться к этому. Надеюсь, у нас будет команда, которая сможет работать так же, как сейчас работает Хави», — приводит слова Туре Marca.

Напомним, Туре выступал за «Барселону» с 2007 по 2010 год, дважды выиграв с этой командой чемпионат Испании и один раз став победителем Лиги чемпионов.

Последним местом работы ивуарийца в качестве тренера на сегодняшний день остаётся грозненский «Ахмат», который он покинул в конце 2021 года.