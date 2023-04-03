Азар вчера впервые вышел на поле в Ла Лиге с начала сентября

Вчерашнее появление нападающего мадридского «Реала» Эдена Азара в матче против «Вальядолида» стало особенным для бельгийца. Выйдя на замену, футболист впервые получил игровые минуты в Ла Лиге с 11 сентября 2022 года, Тогда Азар вышел на поле в основном составе в матче против «Мальорки», где исполнял роль ложной девятки.

Отметим, что с тех пор Азар практически всегда оставался неиспользованной заменой в матчах Ла Лиги. Исключением можно назвать три пропущенных поединка из-за различных травм.

К слову, вчера Азар отметился первым результативным действием в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, отдав голевую передачу на Лукаса Васкеса. «Реал» выиграл тот матч со счётом 6:0.