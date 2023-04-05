Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

«Барселона» объявила состав на битву с «Реалом»

05 Апреля 2023 • 21:10 Комментировать
Барселона
0:0
Реал Мадрид
1 2.50 X 3.25 2 3.15
1-й тайм

В среду вечером «Барселона» будет принимать «Реал» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Наставник «сине-гранатовых» Хави включил в стартовый состав команды таких футболистов:

Тер Штеген, Серхи Роберто, Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде, Бускетс, Гави, Кесси, Рафинья, Левандовски.

Напомним, что в первом матче «Барселона» обыграла «Реал» на выезде со счётом 1:0.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» стартует на «Камп Ноу» в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате. Первым финалистом Кубка Испании стала «Осасуна».

Ранее стал известен стартовый состав «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
46 мин
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
0
0
2.42 3.40 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Апреля
21:30 · Испания. Кубок
«Барселона» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 2
21:10 · Испания. Кубок
«Барселона» объявила состав на битву с «Реалом»
20:52 · Испания. Кубок
Тысячи фанатов «Осасуны» встречали команду после выхода в финал Кубка Испании
20:35 · Испания. Кубок
«Реал» объявил состав на кубковое «эль класико»
17:21 · Испания. Кубок
Радченко: «Малком играл за «Барселону», а этот клуб простых людей не берёт»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Малком сравнил противостояние «Зенит» - «Спартак» с «эль класико»
16:59 · Испания. Кубок
Игнатьев – об «эль класико»: «Ради этого и живём»
09:01 · Испания. Кубок
Мостовой поделился прогнозом на матч «Барселоны» и «Реала»
04:56 · Испания. Кубок
Матч между «Барселоной» и «Реалом» рассудит арбитр, который судил их в чемпионате
01:30 · Испания. Кубок
«Осасуна» обыграла «Атлетик» и во второй раз в своей истории вышла в финал Кубка Испании
04 Апреля
22:02 · Испания. Кубок
«Барселона» - «Реал»: прогноз на матч Кубка Испании – 5 апреля 2023
19:37 · Испания. Кубок
Анчелотти: «Реалу» пора обыграть «Барселону» 3
17:47 · Испания. Кубок
Хави: «Реал» остаётся фаворитом дуэли, несмотря на нашу гостевую победу 1:0»
15:45 · Испания. Кубок
Хави попробовал сравнить Левандовски и Бензема
15:39 · Испания. Кубок
Хави: «Реал» хочет нам отомстить»
Все новости
Рекомендуем