«Барселона» объявила состав на битву с «Реалом»

В среду вечером «Барселона» будет принимать «Реал» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Наставник «сине-гранатовых» Хави включил в стартовый состав команды таких футболистов:

Тер Штеген, Серхи Роберто, Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде, Бускетс, Гави, Кесси, Рафинья, Левандовски.

Напомним, что в первом матче «Барселона» обыграла «Реал» на выезде со счётом 1:0.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» стартует на «Камп Ноу» в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате. Первым финалистом Кубка Испании стала «Осасуна».

Ранее стал известен стартовый состав «Реала».