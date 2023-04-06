«Барселона» впервые за 28 лет проиграла «Реалу» с разницей в четыре или более гола

«Барселона» потерпела сокрушительное домашнее поражение от мадридского «Реала» в полуфинале Кубка Испании (0:4).

Каталонцы добыли минимальную победу в первой встрече на «Сантьяго Бернабеу», однако не сумели удержать преимущество в родных стенах, а во втором тайме и вовсе позволили Кариму Бензема отличиться трижды. Таким образом, как отмечают испанские СМИ, «Барселона» впервые с 1995 года проиграла в «эль класико» с разницей в четыре или более гола.

В финале Кубка Испании команда Карло Анчелотти сыграет против «Осасуны», которая одолела «Атлетик» Бильбао со счётом 2:1 по сумме двух встреч.