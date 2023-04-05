Бензема забил 16 голов в «эль класико» – больше только у трёх игроков

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема шокировал «Барселону» хет-триком.

Все три мяча француз забил после перерыва, отличившись на 50-й, 58-й (с пенальти) и 81-й минутах. После сегодняшнего выдающегося перформанса на «Камп Ноу» Бензема вышел на четвёртое место в рейтинге лучших бомбардиров «эль класико» всех времён (16 голов), превзойдя Рауля, Ференца Пушкаша и других великих игроков. Выше в общем зачёте располагаются только Лионель Месси (26 голов), Криштиану Роналду (18 голов) и Альфредо ди Стефано (18 голов).

«Реал» обыграл «Барселону» со счётом 4:0 в ответном полуфинале Кубка Испании. Первая встреча завершилась минимальной победой каталонцев.