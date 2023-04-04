Хави считает, что возвращение Месси поможет молодым игрокам «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес уверен, что Лионель Месси сможет приносить пользу команде не только на поле.

35-летний нападающий, как неоднократно сообщалось, всё ближе к возвращению в «Барселону» – на данный момент он довольно далёк от продления контракта с «ПСЖ», истекающего в июне. По информации испанских СМИ, Хави видит в Месси не только «технического лидера» команды, но и лидера раздевалки, а также человека, способного помогать молодым игрокам в развитии. Кроме того, аргентинец находится в хороших взаимоотношениях с форвардом «сине-гранатовых» Робертом Левандовски.