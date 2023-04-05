Бензема оформил второй хет-трик подряд: «Реал» уничтожил «Барселону» на «Камп Ноу» и вышел в финал Кубка Испании

«Барселона» и мадридский «Реал» сошлись в рамках Кубка Испании. Вторая игра полуфинала состоялась 5 апреля на стадионе «Камп Ноу».

В ответном матче (первый завершил со счётом 1:0 в пользу «Барселоны») Хави не мог рассчитывать на Педри, Дембеле и Де Йонга. Карло Анчелотти не испытывал кадровых проблем, «Реалу» нужно было отыгрываться, поэтому Мадрид рискнул, выставив состав атакующий. Нашлось место в старте для Бензема, Винисиуса, Родриго, Вальверде, Крооса, Модрича и Камавинга, которого Папа Карло нарёк защитником.

Начали команды очень резко. «Барселона» сразу же придумала опасный прострел, но Рафинью не пустили к мячу на дальнем углу вратарской. Потом уже с этого угла простреливал всё тот же Гави, попав в руку распластавшемуся Алабе. Контакт мяча с рукой был 100%, но рефери посчитал, что стелившийся в подкате Давид никуда убрать руку не мог, и пенальти не назначил.

В ответ случился скоростной забег Родриго. Бразилец в завершении выдал шикарный прострел, разрезавший всю штрафную площадь, тер Штеген выйти не сумел, а Винисиус замыкал в борьбе Араухо. Победителем вышел Рональд, не пустивший мяч в сетку. После бурного начала команды притихли. Борьбы на поле было много, эмоций тоже, но вот толковые атаки пропали. Зато случилась стычка гиперактивного Гави и Винисиуса. Оба получили по жёлтой карточке.

Как оказалось, затишье-то было перед бурей. Рефери добавил три минуты к первому тайму и вот в них уместилась опаснейшая атака «Барселоны»: Левандовски из центра штрафной площади замкнул прострел слева, но пробил точно в Куртуа. А «Реал» моментально раскрутил голевую контратаку: Винисиус добежал до штрафной площади, обыгрался с Бензема и пробил в самый угол. Кунде мяч останавливал неудачно, от француза мяч и так катился за линию, но настиг его и добил с пары миллиметров другой француз Карим Бензема. Но гол в итоге записали на Винисиуса – 0:1.

Самая жара пошла во втором тайме, когда Бензема решил, что и ему нужно отметиться на табло. Милитао запустил по правой бровке Модрича, Лука прошёл без сопротивления, аккуратно прострелил к центру штрафной площади, а там также беспрепятственно пробил Карим. Точно в «шестёрку» - 0:2. «Барса» понеслась за ответным голом, но только нарвалась на контратаку. Винисиус на мгновение опередил Кесси, и Франк наступил бразильцу на ногу в своей штрафной площади. Карим Бензема пенальти реализовал без проблем, разбросав мяч и тер Штегена по разным углам – 0:3.

Хави пожарно бросил в бой Феррана Торреса и Эрика Гарсию, но вряд ли эти замены могли что-то изменить. «Барселона» посыпалась, мысль в игре пропала, а контрвыпады «Реала» смотрелись гораздо интереснее. В концовке каталонцы довольно закономерно получили и четвёртый мяч. Винисиус разогнал очередную контратаку 3 в 2, из центра отдал вразрез направо, а Карим Бензема легко переиграл голкипера ударом из штрафной площади – 0:4. Второй кряду хет-трик оформил француз, на выходных от его ног пал «Вальядолид».

Мощнейший разнос получила «Барселона» на «Камп Ноу» и вылетела из Кубка Испании. «Реал» же в финале турнира сыграет с «Осасуной».