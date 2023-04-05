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Кубок Испании

Бензема оформил второй хет-трик подряд: «Реал» уничтожил «Барселону» на «Камп Ноу» и вышел в финал Кубка Испании

05 Апреля 2023 • 23:54 Комментировать (34)
Барселона
0:4
Реал Мадрид
окончен

«Барселона» и мадридский «Реал» сошлись в рамках Кубка Испании. Вторая игра полуфинала состоялась 5 апреля на стадионе «Камп Ноу».

Протокол игры  
Барселона0:4Реал Мадрид
  45'Винисиус Жуниор (0:1)
  50'Бензема Карим (0:2)
  58'Бензема Карим (0:3)
  81'Бензема Карим (0:4)
Тер Штеген Марк-АндреАраухо Рональд  84'Кунде ЖюльАлонсо Маркос 66' (Торрес Ферран ( 66'  76') Бальде Алехандро  86'Кесси Франк 60' (Фати Ансу ( 60') Бускетс СерхиоРоберто Серхи  10'Рафинья Диас 66' (Гарсия Эрик ( 66') Левандовски РобертГави  26'
Запасные: Касадо МаркПедрола ЭстанисПенья ИньякиАльба ЖордиAleix GarridoТорре ПаблоТенас Арнау
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль  71'Милитао Эдер  88'Алаба Давид  86'Камавинга ЭдуардоВальверде ФедерикоКроос ТониМодрич Лука 87' (Тчуамени Орельен ( 87') Родриго 74' (Асенсио Марко ( 74') Бензема Карим 89' (Начо Фернандес ( 89') Винисиус Жуниор  26' 87' (Себальос Дани ( 87')
Запасные: Рюдигер АнтониоОдриосола АльвароВаскес ЛукасДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейЛопес ЛуисВальехо Хесус
05 апреля. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

 

В ответном матче (первый завершил со счётом 1:0 в пользу «Барселоны») Хави не мог рассчитывать на Педри, Дембеле и Де Йонга. Карло Анчелотти не испытывал кадровых проблем, «Реалу» нужно было отыгрываться, поэтому Мадрид рискнул, выставив состав атакующий. Нашлось место в старте для Бензема, Винисиуса, Родриго, Вальверде, Крооса, Модрича и Камавинга, которого Папа Карло нарёк защитником.

Начали команды очень резко. «Барселона» сразу же придумала опасный прострел, но Рафинью не пустили к мячу на дальнем углу вратарской. Потом уже с этого угла простреливал всё тот же Гави, попав в руку распластавшемуся Алабе. Контакт мяча с рукой был 100%, но рефери посчитал, что стелившийся в подкате Давид никуда убрать руку не мог, и пенальти не назначил.

В ответ случился скоростной забег Родриго. Бразилец в завершении выдал шикарный прострел, разрезавший всю штрафную площадь, тер Штеген выйти не сумел, а Винисиус замыкал в борьбе Араухо. Победителем вышел Рональд, не пустивший мяч в сетку. После бурного начала команды притихли. Борьбы на поле было много, эмоций тоже, но вот толковые атаки пропали. Зато случилась стычка гиперактивного Гави и Винисиуса. Оба получили по жёлтой карточке.

Как оказалось, затишье-то было перед бурей. Рефери добавил три минуты к первому тайму и вот в них уместилась опаснейшая атака «Барселоны»: Левандовски из центра штрафной площади замкнул прострел слева, но пробил точно в Куртуа. А «Реал» моментально раскрутил голевую контратаку: Винисиус добежал до штрафной площади, обыгрался с Бензема и пробил в самый угол. Кунде мяч останавливал неудачно, от француза мяч и так катился за линию, но настиг его и добил с пары миллиметров другой француз Карим Бензема. Но гол в итоге записали на Винисиуса – 0:1.

Самая жара пошла во втором тайме, когда Бензема решил, что и ему нужно отметиться на табло. Милитао запустил по правой бровке Модрича, Лука прошёл без сопротивления, аккуратно прострелил к центру штрафной площади, а там также беспрепятственно пробил Карим. Точно в «шестёрку» - 0:2. «Барса» понеслась за ответным голом, но только нарвалась на контратаку. Винисиус на мгновение опередил Кесси, и Франк наступил бразильцу на ногу в своей штрафной площади. Карим Бензема пенальти реализовал без проблем, разбросав мяч и тер Штегена по разным углам – 0:3.

Хави пожарно бросил в бой Феррана Торреса и Эрика Гарсию, но вряд ли эти замены могли что-то изменить. «Барселона» посыпалась, мысль в игре пропала, а контрвыпады «Реала» смотрелись гораздо интереснее. В концовке каталонцы довольно закономерно получили и четвёртый мяч. Винисиус разогнал очередную контратаку 3 в 2, из центра отдал вразрез направо, а Карим Бензема легко переиграл голкипера ударом из штрафной площади – 0:4. Второй кряду хет-трик оформил француз, на выходных от его ног пал «Вальядолид».

Мощнейший разнос получила «Барселона» на «Камп Ноу» и вылетела из Кубка Испании. «Реал» же в финале турнира сыграет с «Осасуной».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (34)
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Рейтинг комментариев
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Артур Измаилов
06 Апреля 2023 в 00:17
Ладно всем пока ! Еще раз с победой !
P.S. барселонцы заметьте, пока что никакой срачи. Разгромил бы Барса мадридцев, облили бы гразю всю ветку
NOBODY
06 Апреля 2023 в 00:07
утешение для болельщиков Барсы - ну счет матча далеко не 8-2, далекооо.....вы делаете успехи!!!
pol-black
06 Апреля 2023 в 00:08
утешайся тем, что не проиграли очередное классико подряд.
NOBODY
06 Апреля 2023 в 00:05
ну барсаглоры как всегда - !бразильский попугай", а чмо-Гави почему-то упускают.....
pol-black
06 Апреля 2023 в 00:06
Гави - борец, идущий в стыки. а попугай ваш - болтун и симуляшка. продолжатель традиций гелевого мадридизма.
NOBODY
06 Апреля 2023 в 00:07
низкое подленькое чмо Гави, а не борец, игрок-исподтишка аля Бускетс.....
pol-black
06 Апреля 2023 в 00:09
вообще разные игроки, только по футбольному интеллекту близкие. по темпераменту абсолютные противоположности.
Артур Измаилов
06 Апреля 2023 в 00:09
ничтожество твой гави а не борец. В нынешней барсе борцов просто нету
pol-black
06 Апреля 2023 в 00:11
ну конечно, мадридскому глору видней, кто есть в Барсе. следите лучше за своим петухом. а то ему скоро язык его поганый отрежут.
Артур Измаилов
06 Апреля 2023 в 00:14
и какой я тебе глор уважаемый? когда как минимум 15 лет только на этом сайте сижу и за Реал болею, и до этого сайта давно уже болел.
понимаю )))))))) как тут принято говорить - Барсаглоры негодуЭ )))))))))) вуахахахахах))))
pol-black
06 Апреля 2023 в 00:04
можно конечно сетовать на предвзятое судейство - не поставленный пенальти в ворота мадрида в начале матча, очень, даже чрезмерно строгое судейство по отношению к игрокам Барсы и не замечаемые арбитром фолы в исполнении сливочных, особенно в первом тайме, который разбился на эпизоды в результате всех этих событий. но всё же Барса не заслужила победы своей игрой. слабая атака, хотя в первом тайме моменты и были. просевшая во втором тайме оборона. если Араухо выполнил свою функцию, закрыв бразильского попугая, то Кунде полностью провалился, падая на ровном месте и не препятствуя Бензема наносить удары. в центре без де Йонга тоска. в нападении не хватало креатива от Педри и - о ужас, я это говорю - от Дембеле.
Лёва снова ничего не смог сотворить в атаке. мадридцы же выполняли свой план на игру, выматывая мелкими фолами и симуляциями барселонцев, как физически, так и ментально.
холодный душ для Хави и для боссов команды, которым следовало бы не гоняться за Месси, а сделать несколько нужных трансферов и расстаться с несколькими игроками летом.
надеюсь, Осасуна покажет мадриду более содержательный футбол в финале.
Артур Измаилов
06 Апреля 2023 в 00:02
Вот он реальный уровень нынешней Барсы !!! Ну и хИви подтвердил свой статус недофизрука. А Анчи в очередной раз прошелся по морде перЦа. Нaдеюсь хоть после такой (исторической) победы этот старый барыга перестанет пресовать Анчи.
Бензема браво! 2 хет-трика подряд. Но Камавинга просто зверь!!! Талант!
Всех поклонников и болел Реала с исторической победой! туфталона разгромлена, Реал в финале Кубка!
HALA MADRID !!!
NOBODY
06 Апреля 2023 в 00:04
да, 1 на 1 его не обыграли ни разу по-моему, есть некоторые проблемы у него, но в целом очень мощно провел матч, как я уже сказал в комментах во время матча, может его наиграть на стабильного Пр Защ ?
Артур Измаилов
06 Апреля 2023 в 00:06
100 раз лучше будет того же посредственного Мэнди
NOBODY
06 Апреля 2023 в 00:11
который к тому же и хрустальным становится!!!
Артур Измаилов
06 Апреля 2023 в 00:12
Зидан его крышевал, щас его нет. Так что летом сольют это бревно
NOBODY
06 Апреля 2023 в 00:13
ну мне поначалу он нравился, особенно на фоне Марсело, который все атаки строил на своем фланге - забег и навес вникуда..
Артур Измаилов
06 Апреля 2023 в 00:12
Зидан его крышевал, щас его нет. Так что летом сольют это бревно
Vladik1993-25
06 Апреля 2023 в 00:01
Развалинами Рейхстага удовлетворён, то есть Кам Ноу!!! Перепутал просто!!С победой Мадрид!!))
NOBODY
06 Апреля 2023 в 00:00
молодцы, Реал! из Барселоны жалко наверное только тер Штегена - отвратительная команда, гаденькая...
Когда Вини меняли - у него была перепалка с кем-то, ну мало ли что там, зачем его толкать было??? потом будут ныть, мол, Вини Дж плохой.....он не подарок, только смотрите сколько "добра" у сине-гранатовых....Жаль Модрич не забил, пас отдал непонятный и неточный, надо было бить....Камавинга хорош был, Бензема - разыгрался. Вальверде как-то в тени, ну может позиция в этом матче такая была....
Артур Измаилов
06 Апреля 2023 в 00:05
В Барсе только вратарь и Левандовский, остальное посредство! днари распиаренные , хваленые, перехваленые
NOBODY
06 Апреля 2023 в 00:06
не, Лева тоже мимо - меня он стал бесить еще когда он из Баварии уходил, разнылся весь тогда....
Артур Измаилов
06 Апреля 2023 в 00:07
в барсе щас есть кто то, кто лучше него на этой позиции? неужели феран торес ?
NOBODY
06 Апреля 2023 в 00:08
я имел ввиду не лучше-хуже, а кого жаль по результату игры, к Штегену 0 претензий, он нормальный, адекватный игрок.....
Артур Измаилов
06 Апреля 2023 в 00:11
Ну Лева вроде тоже норм, старой закалки. какие притензии ? Что он мог делать в одиночку, когда позади команда днарей полный мешок
NOBODY
06 Апреля 2023 в 00:12
его нытье, уважение к нему пропало после ухода из Бавариии. причем такого ухода "катавасии" )))
pol-black
06 Апреля 2023 в 00:05
гаденькие ваш Вини, Алаба да Милитао. вот уж уровень "королевского клуба" - работать языком, а не ногами.
Артур Измаилов
06 Апреля 2023 в 00:06
про судей еще забыл ))) вуахахахах)))
pol-black
06 Апреля 2023 в 00:13
про судейку видимо Перес не забыл. мадрид нужно дербанить за подачки судьям, а не Барсу. в каждом матче помогают сливкам.
Vova52
05 Апреля 2023 в 23:59
полный разгром.....Реал можно поздравить с кубком, финал просто выиграют....
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