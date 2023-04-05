Малком сравнил противостояние «Зенит» - «Спартак» с «эль класико»

Атакующий полузащитник «Зенита» Малком отметил особенный статус «эль класико» в рейтинге принципиальных противостояний, в которых ему доводилось поучаствовать.

«Я играл в матчах «Коринтианса» против «Палмейраса», в матчах «Зенита» против «Спартака». Но «Барселона» - «Реал» - что-то особенное. Речь идёт о двух самых крупных клубах в мире», - сказал Малком, чьи слова приводит Relevo.

В сезоне 2022/2023 Малком провёл за «Зенит» 27 матчей, в которых забил 19 голов. Недавно 26-летний футболист получил российский паспорт.

Напомним, что в августе 2019 года «Зенит» заплатил «Барселоне» за трансфер Малкома 40 миллионов евро.