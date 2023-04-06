Серхи Роберто: «Нас сломал гол «Реала» в конце первого тайма»

Футболист «Барселоны» Серхи Роберто заявил, что его команда «посыпалась» после первого пропущенного гола в матче с «Реалом» (0:4).

Каталонцы подошли к ответному полуфиналу Кубка Испании с минимальным преимуществом, добытым на «Сантьяго Бернабеу». Винисиус Жуниор сравнял счёт по сумме двух встреч на последних минутах сегодняшнего первого тайма, а после перерыва все вопросы снял хет-трик Карима Бензема.

«Нас сломал гол Винисиуса в конце первого тайма. Мы этого не заслуживали, ведь мы создали гораздо больше голевых моментов. После второго гола «Реала» мы окончательно выпали из игры. Очень неприятное поражение, мы хотели выиграть и Ла Лигу, и Кубок Испании», – цитирует Sport Серхи Роберто.