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Кубок Испании

Стало известно, чем занялся Хави, когда вернулся домой после поражения 0:4 от «Реала»

08 Апреля 2023 • 00:14 Комментировать (1)
Барселона
0:4
Реал Мадрид
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не смог спокойно спать после громкой неудачи в недавнем «эль класико».

«Сине-гранатовые» уступили мадридскому «Реалу» на «Камп Ноу» (0:4) в ответном полуфинале Кубка Испании, лишившись возможности завоевать ещё один трофей. Как отмечает Relevo, сразу после возвращения домой Хави принялся пересматривать и анализировать провальную встречу – процесс продлился до рассвета. Специалист сделал несколько заметок по игре, а на следующее утро провёл командное собрание.

Напомним, что в первой полуфинальной встрече «Барселона» обыграла «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
08 Апреля 2023 в 00:23
хорошо хоть не повесился))) недофизрук!!!
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