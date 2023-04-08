Стало известно, чем занялся Хави, когда вернулся домой после поражения 0:4 от «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не смог спокойно спать после громкой неудачи в недавнем «эль класико».

«Сине-гранатовые» уступили мадридскому «Реалу» на «Камп Ноу» (0:4) в ответном полуфинале Кубка Испании, лишившись возможности завоевать ещё один трофей. Как отмечает Relevo, сразу после возвращения домой Хави принялся пересматривать и анализировать провальную встречу – процесс продлился до рассвета. Специалист сделал несколько заметок по игре, а на следующее утро провёл командное собрание.

Напомним, что в первой полуфинальной встрече «Барселона» обыграла «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 1:0.