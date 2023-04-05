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Чемпионат Испании. Ла Лига

Почеттино готов возглавить «Реал» в следующем сезоне

05 Апреля 2023 • 15:33 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
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Через 5 ч. 15 мин.

Бывший тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино готов стать тренером мадридского «Реала», если ему поступит такое предложение. Об этом сообщает издание The Athletic.

Отметим, что судя по недавним слухам, Почеттино станет приоритетным кандидатом на пост нового тренера «Реала», если руководство решит уволить нынешнего наставника в лице Карло Анчелотти. Это вполне может случиться, если итальянец не возьмёт ни одного трофея за сезон.

Почеттино с лета прошлого года находится без работы. Аргентинец ранее возглавлял французский «ПСЖ», за который ранее также выступал в качестве футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Маурисио Почеттино
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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