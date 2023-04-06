Хави – о «ДНК «Реала»: «Мы доминировали, а забили они – именно так «Реал» выиграл Лигу чемпионов»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что думает об игре мадридского «Реала».

«Сливочные» нанесли «Барселоне» разгромное поражение на «Камп Ноу» (4:0) в ответном полуфинале Кубка Испании (первый матч «Барселона» выиграла со счётом 1:0). Команда Карло Анчелотти вышла вперёд в конце первого тайма, а после перерыва Карим Бензема забил ещё три мяча.

«Это «ДНК «Реала», у них этого не отнять. В первом тайме мы были лучше и создали больше моментов, но счёт открыл «Реал». Могу только поздравить соперников. Именно так они выиграли Лигу чемпионов в прошлом году», – заявил в послематчевом интервью Хави, цитируемый испанскими СМИ.