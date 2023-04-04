Хави: «Реал» хочет нам отомстить»

В среду вечером «Барселона» будет принимать «Реал» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. В первой игре каталонцы победили на выезде со счётом 1:0.

Рулевой «сине-гранатовых» Хави поделился своими ожиданиями от предстоящего матча.

«Я ожидаю увидеть агрессивный «Реал». Они будут прессинговать. Мы попытаемся их усмирить. Нам нужно играть с характером, владеть мячом. Я вижу, что команда готова.

Думаю, «Реал» хочет нам отомстить, потому что они проиграли нам в трёх последних матчах. Но прошлые результаты ничего не значат. Я ожидаю очень сложной и очень напряжённой игры. «Реал» - команда-победитель, в их составе много топ-игроков», - сказал Хави на пресс-конференции.