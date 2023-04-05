Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о возможном возвращении Месси

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о потенциальном подписании Лионеля Месси.

Форвард «ПСЖ» пока не продлил истекающий в июне действующий контракт. В «Барселоне» рассчитывают на возвращение аргентинца, однако провернуть сделку может быть непросто из-за финансовых трудностей каталонского гранда.

«Всем известно, как относятся к Лео здесь, в родном для него клубе. Но сейчас он остаётся игроком «ПСЖ». Будущее покажет, что произойдёт потом», – приводит Goal слова Алемани.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года, перебравшись в парижский клуб в качестве свободного агента.