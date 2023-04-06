Анчелотти – о разгроме «Барселоны»: «Всё решил первый гол»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал крупную победу над «Барселоной» (4:0) на «Камп Ноу».

«Сливочные» оформили выход в финал Кубка Испании благодаря голу Винисиуса Жуниора и хет-трику Карима Бензема. Все три мяча француза были забиты после перерыва.

«Мы правильно отреагировали на ход первого тайма, сумев забить. Первый гол всегда меняет игру. В таких матчах крайне важны опыт и индивидуальный класс игроков. Исход часто определяют мелкие детали – сегодня всё решил первый гол.

Я попытался совместить энергичность Родриго, Винисиуса и Вальверде с опытом Крооса и Модрича – получилось впечатляюще», – заявил после матча Анчелотти.