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Кубок Испании

Анчелотти предсказал выход «Осасуны» в финал Кубка Испании?

07 Апреля 2023 • 08:10 Комментировать
Атлетик Б
1:1
Осасуна
окончен после доп. времени

Как известно, мадридский «Реал» вышел в финал Кубка Испании, переиграв «Барселону», а другим финалистом стала «Осасуна» - она оказалась там во всего лишь второй раз в своей истории, впервые это было в 2005 году.

Между тем в Испании набирает популярность запись, сделанная еще 18 февраля, когда эти команды сыграли между собой в чемпионате страны. Телекамеры канала Movistar выхватили тогда диалог между Карло Анчелотти, наставником «Реала», и Ягобой Аррасате, наставником «Осасуны».

И, завершая свою беседу, Анчелотти сказал тому - ни много ни мало - «увидимся в финале Кубка Короля». И вот, через полтора месяца, они там и оказались!

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Осасуна Карло Анчелотти Ягоба Аррасате
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