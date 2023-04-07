Анчелотти предсказал выход «Осасуны» в финал Кубка Испании?

Как известно, мадридский «Реал» вышел в финал Кубка Испании, переиграв «Барселону», а другим финалистом стала «Осасуна» - она оказалась там во всего лишь второй раз в своей истории, впервые это было в 2005 году.

Между тем в Испании набирает популярность запись, сделанная еще 18 февраля, когда эти команды сыграли между собой в чемпионате страны. Телекамеры канала Movistar выхватили тогда диалог между Карло Анчелотти, наставником «Реала», и Ягобой Аррасате, наставником «Осасуны».

И, завершая свою беседу, Анчелотти сказал тому - ни много ни мало - «увидимся в финале Кубка Короля». И вот, через полтора месяца, они там и оказались!