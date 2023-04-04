Правый защитник «Челси» Рис Джеймс по-прежнему интересен мадридскому «Реалу».

Известно, что представители «королевского клуба» давно следят за успехами 23-летнего англичанина. По информации Football Insider, «Реал» готов сделать ставку на игрока «Челси», и предстоящим летом за его трансфер может быть предложено более 100 млн евро.

Рис Джеймс провёл 19 матчей за «синих» в текущей кампании, записав себе в актив два забитых мяча и две результативные передачи. Его контракт с «Челси» рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 70 млн евро.