Игнатьев – об «эль класико»: «Ради этого и живём»

Бывший полузащитник горьковской «Волги» Борис Игнатьев поделился своими ожиданиями от приближающегося полуфинального матча Кубка Испании между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».

«Ради этого и живём. Всегда жду от такого матча спектакль, шедевр. На авансцену выходят большущие мастера», - приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

Специалист заявил, что в обязательно порядке будет наблюдать за данным противостоянием, и отметил, что был бы рад победе каталонского коллектива, «любителем и ценителем» которого является, однако игровой процесс всё же будет выходить на первое место.