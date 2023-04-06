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Кубок Испании

Бензема впервые сделал хет-трик в матче против «Барселоны»

06 Апреля 2023 • 09:26 Комментировать
Барселона
0:4
Реал Мадрид
окончен

Триумфом мадридского «Реала» вчера завершилось очередное «эль класико», хет-трик Бензема принес его клубу место в финале Кубка Короля - столь крупно «Реал» не побеждал на «Камп Ноу» с 1963 года. Все свои мячи французский нападающий забил после перерыва - сперва на 50-й минуте, затем на 58-й, а затем поставил точку на 80-й минуте игры.

Как оказалось, это был уже 43-й «эль класико» для выступающего за «Реал» с 2009 года Бензема, но хет-трик в игре против «Барселоны» он ухитрился оформить впервые.

Напомним, что финал Кубка Испании состоится шестого мая в Севилье. Мадридский «Реал» сразится с «Осасуной». 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карим Бензема
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