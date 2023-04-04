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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» согласен отпустить Менди за 40 млн евро слухи

04 Апреля 2023 • 21:15 Комментировать
Барселона
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Реал Мадрид
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Через 23 ч. 32 мин.

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как уже сообщалось, стороны не слишком довольны сотрудничеством, поэтому могут расстаться вскоре после завершения текущего сезона. Ранее появились известия о том, что «королевский клуб» не заинтересован в продаже, поэтому одобрит уход француза только в случае солидного предложения, однако, как информирует журналист Томас Гонсалес, желающим приобрести 27-летнего латераля должно хватить 40 млн евро – такая сумма полностью устроит мадридцев.

Ферлан Менди провёл 25 матчей в текущей кампании, записав себе в актив одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ферлан Менди трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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