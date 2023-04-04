Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как уже сообщалось, стороны не слишком довольны сотрудничеством, поэтому могут расстаться вскоре после завершения текущего сезона. Ранее появились известия о том, что «королевский клуб» не заинтересован в продаже, поэтому одобрит уход француза только в случае солидного предложения, однако, как информирует журналист Томас Гонсалес, желающим приобрести 27-летнего латераля должно хватить 40 млн евро – такая сумма полностью устроит мадридцев.

Ферлан Менди провёл 25 матчей в текущей кампании, записав себе в актив одну голевую передачу.