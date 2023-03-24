Араухо может восстановиться к матчу с «Реалом»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо может успеть восстановиться к ответному матчу с мадридским «Реалом» в полуфинале Кубка Испании. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, Араухо из-за своей травмы точно пропустит ближайший матч «Барселоны» против «Эльче», который состоится в рамках чемпионата Испании. Зато у футболиста есть шанс вернуться в строй к матчу против «Реала».

Напомним, первый полуфинал Кубка Испании «Барселона» выиграла у мадридского «Реала» на выезде со счётом 1:0. Араухо в нынешнем сезоне одним ассистом в четырнадцати матчах Ла Лиги.