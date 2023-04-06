Мадридский «Реал» вышел в финал Кубка Испании в 40-й раз

Триумфом мадридского «Реала» вчера завершилось очередное «эль класико», мадридцы забили каталонской «Барселоне» четыре безответных мяча на ее же стадионе, и выбили заклятого врага из Кубка.

Теперь мадридский «Реал» выиграет в финале Кубка Короля с «Осасуной», но, если для памплонцев это будет всего лишь второй кубковый финал в истории (первый был в 2005 году), то для «Реала» - юбилейный, 40-й. Правда, побеждал мадридский суперклуб лишь девятнадцать раз, причем в последний раз это было в далеком уже 2014 году.

Напомним, что финал Кубка Испании состоится шестого мая в Севилье.