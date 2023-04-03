Рюдигер под вопросом на матч с «Барселоной»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может пропустить ответный полуфинал Кубка Испании с каталонской «Барселоной». По информации от журналиста Марио Кортеханы, немец находится под сомнением на матч с «сине-гранатовыми».

Напомним, Рюдигер уже пропустил последний матч «Реала» в чемпионате Испании из-за проблем с коленом. Источник сообщает, что Антонио может не успеть восстановиться к игре против «Барселоны».

Рюдигер проводит свой дебютный сезон за «Реал» после перехода из «Челси» на правах свободного агента. Немец может встретиться с бывшей командой в четвертьфинале Лиги чемпионов, первый из которых стартует 12 апреля.