Пенья согласился продлить контракт с «Барселоной»

Запасной голкипер каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья дал согласие на продление своего истекающего контракта с командой. Об этом сообщает испанское издание Relevo.

Напомним, Пенья ранее отказывался продлевать контракт с «Барселоной», так как хотел получать больше игровой практики в другом клубе. Игрока не устраивала перспектива сменщика Марка-Андре Тер-Штегена, но руководство всё же смогло убедить Иньяки остаться.

Пенья ранее выступал на правах аренды за турецкий «Галатасарай». Эта команда в январе вновь хотела одолжить вратаря у «Барселоны», но каталонцы ответили отказом.