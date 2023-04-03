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Чемпионат Испании. Ла Лига

У Анчелотти нет оснований полагать, что он продолжит работу в «Реале» в следующем сезоне

03 Апреля 2023 • 02:36 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
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05.04 22:00

Будущее Карло Анчелотти в мадридском «Реале» остаётся неопределённым.

После победы над «Вальядолидом» (6:0) наставник вновь заявил, что хотел бы отработать до конца свой действующий контракт, рассчитанный до июня 2024 года. По информации Diario AS, несмотря на планы самого Анчелотти, руководство «Реала» пока не дало ему никаких гарантий относительно продолжения сотрудничества после завершения текущей кампании.

«Реал» занимает вторую строчку в Ла Лиге после 27 туров с 59 набранными очками, отставая от «Барселоны» на 12 баллов. В Лиге чемпионов «сливочные» сыграют против «Челси» в четвертьфинальной стадии, а в Кубке Испании – с «Барселоной» в полуфинале (первый матч завершился победой каталонцев – 1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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