Араухо: «Винисиусу следует больше думать о футболе»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о противостоянии с Винисиусом Жуниором из мадридского «Реала».

Бразильский вингер отметился забитым мячом и результативной передачей, а «сливочные» разгромили «сине-гранатовых» на «Камп Ноу» со счётом 4:0 в ответном полуфинале Кубка Испании.

«Винисиус – отличный игрок, но ему нужно больше думать об игре. Я всегда стараюсь уважать своих оппонентов на поле, но сегодня немного вышел из себя», – приводят испанские СМИ слова 24-летнего уругвайца из послематчевого интервью.

«Реал» вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Осасуной».