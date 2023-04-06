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Кубок Испании

Араухо: «Винисиусу следует больше думать о футболе»

06 Апреля 2023 • 01:20 Комментировать
Барселона
0:4
Реал Мадрид
окончен

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о противостоянии с Винисиусом Жуниором из мадридского «Реала».

Бразильский вингер отметился забитым мячом и результативной передачей, а «сливочные» разгромили «сине-гранатовых» на «Камп Ноу» со счётом 4:0 в ответном полуфинале Кубка Испании.

«Винисиус – отличный игрок, но ему нужно больше думать об игре. Я всегда стараюсь уважать своих оппонентов на поле, но сегодня немного вышел из себя», – приводят испанские СМИ слова 24-летнего уругвайца из послематчевого интервью.

«Реал» вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Осасуной».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Винисиус Жуниор Рональд Араухо
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